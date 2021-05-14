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بعد طرحها بساعات... أصداء إيجابية لأحدث اغاني حسين الجسمي بعنوان "أهواك يا شبه القمر"

الجمعة 14/مايو/2021 - 08:35 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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طرح الفنان حسين الجسمي، أغنية جديدة من أشعار سمو الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيّان، بعنوان "أهواك يا شبه القمر" وهي من ألحانه.

وأهدى الجسمي جمهوره بهذا العمل، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ووصف في أبياته الشعرية جمال عيون المحبوب متغزلا فيها، مؤكداً صعوبة ليالي البعد وتأثيره على العاشق، وذلك بكلمات جميلة متعددة في وصوف العشق وأحواله.

وبعد طرحها بساعات قليلة، حظيت بنسب مشاهدة مرتفعة، عبر يوتيوب، وتفاعل معها الجمهور بشكل لافت مشيدين بها وبجمال صوته وصدق إحساسه في الغناء.

إلى جانب ذلك، ومن ضمن المشاركات الإجتماعية، طرح الجسمي أيضاً عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، أغنية بعنوان "أدخلي عمري" من كلمات "العالية" وألحان "يوم"، والتي حققت نجاحاً وانتشاراً واسعاً بين الجمهور في الإمارات والوطن العربي، وهي من ضمن مشاركاته المتعددة في هذه النوعية من الأغنيات التي تلامس أحاسيس الجمهور في جميع مناسباتهم.

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