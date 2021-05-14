Advertisements

المدفعية الإسرائيلية تجدد قصفها لمناطق شرق خان يونس

الجمعة 14/مايو/2021 - 06:37 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
أفادت قناة الغد الفضائية، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي جددت قصفها لبعض المناطق في شرق خان يونس.

وفي وقت سابق، استدعى الجيش الإسرائيلي 7 آلاف من جنود الاحتياط، فيما نشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية.

واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غزة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ يوم

الزمالك يقترب من ضمن نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية رود آيلاند

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي وسط غيابات بالجملة

منذ حوالي 9 ساعات

جوارديولا يوجه رسالة خاصة إلى كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن سبب عودة ناصر ماهر لقائمة الأهلي في مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ يوم

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يرفض التجديد ويستقر على الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "العربية": القاهرة تحذر إسرائيل من رفض التهدئة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الجيش الإسرائيلي يعلن نشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية

"القسام" تعلن مقتل وفقدان عدد من عناصرها في غارة إسرائيلية استهدفتهم بقطاع غزة

"كتائب القسام" تعلن إطلاق صاروخ جديد على مطار رامون جنوبي إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يستدعي 7 آلاف من جنود الاحتياط

عاجل.. جيش الاحتلال يستعد لاجتياح غزة بريا

جيش الاحتلال يطالب سكان المستوطنات الحدودية بالبقاء داخل الملاجئ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

11:58 م

عاجل.. "العربية": القاهرة تحذر إسرائيل من رفض التهدئة

03:38 ص

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

07:44 م

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق