المدفعية الإسرائيلية تجدد قصفها لمناطق شرق خان يونس

أفادت قناة الغد الفضائية، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي جددت قصفها لبعض المناطق في شرق خان يونس.





وفي وقت سابق، استدعى الجيش الإسرائيلي 7 آلاف من جنود الاحتياط، فيما نشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية.





واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.



