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نشاط للرياح وشديد الحرارة.. تعرف على طقس اليوم الجمعة

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا أعلنت فيه تفاصيل طقس اليوم الجمعة، الموافق ثاني أيام عيد الفطر.

طقس ساعات النهار
وقالت الهيئة، إنه في ساعات النهار يسود طقس حار على القاهره الكبرى والوجه البحري مائل للحراره على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس ساعات الليل
وأضافت الهيئة أنه يسود ليلا طقس لطيف على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية
أما عن الظواهر الجوية المتوقعة، فهي نشاط نشاط للرياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

بيان بدرجات الحرارة:
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 18 والعظمى 34
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 34
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 18 والعظمى 34
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 18 والعظمى 31
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 27
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 17 العظمى 27
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 14 والعظمى 27
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 16 والعظمى 34
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 19 العظمى 27
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 18 والعظمى 27
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 34
درجات الحرارة في السويس الصغرى 19 والعظمى 34
درجات الحرارة في العريش الصغرى 18 والعظمى 28
درجات الحرارة في رفح الصغرى 17 والعظمى 27
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 33
درجات الحرارة في نخل الصغرى 15 العظمى 32
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في طابا الصغرى 19 والعظمى 33
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 17 والعظمى 32
درجات الحرارة في الطور الصغرى 22 والعظمى 34
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 37
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 19 والعظمى 35
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 36
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في قنا الصغرى 24 والعظمى 38
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 24 والعظمى 39
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 25 والعظمى 39
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 38
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 18 والعظمى 38
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 25 والعظمى 33
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 32

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