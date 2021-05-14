عاجل.. الهند تسجل 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الهندية تسجيل أكثر من 340 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.





وأفادت قناة العربية الإخبارية، في خبر عاجل بأن الهند سجلت 343،144 حالة إصابة و4000 حالة وفاة خلال 24 ساعة.



