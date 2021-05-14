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عاجل.. الهند تسجل 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 14/مايو/2021 - 07:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت السلطات الهندية تسجيل أكثر من 340 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت قناة العربية الإخبارية، في خبر عاجل بأن الهند سجلت 343،144 حالة إصابة و4000 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

ووفقا لموقع "وورلد ميتر"، المهتم بنشر إحصائيات فيروس كورونا المستجد فإن إجمالي إصابات فيروس كورونا في الهند وصل إلى أكثر من 24 مليون إصابة، و262 ألف حالة وفاة.

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