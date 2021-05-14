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الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة من دون طيار أطلقت من قطاع غزة

الجمعة 14/مايو/2021 - 08:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، اعتراض طائرة من دون طيار أطلقت من قطاع غزة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

               

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق إسقاط طائرة من دون طيار خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة.

 

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، أكثر من 1500 صاروخ باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد على الحدود مع قطاع غزة يوم الاثنين الماضي.

 

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

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قطاع غزة فلسطين الجيش الاسرائيلي اسرائيل

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