موقف فليك من تدريب برشلونة

قامت إدارة نادي برشلونة الإسباني بالتواصل مع هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، من أجل بحث إمكانية التعاقد معه في حال رحيل رونالد كومان.





وأكدت شبكة "ESPN"، إدارة برشلونة ليست على اقتناع تام بكومان، وأنه لن يحقق. الأهداف المرجوة خلال الموسم المقبل، وهو ما دفعه للتفاوض مع فليك.





وأشارت إلى أن فليك تجاهل عرض برشلونة، مؤكداً أن ذلك يعني أنه اقترب بشدة من تدريب منتخب ألمانيا خلال الفترة المقبلة.





جدير بالذكر أن فليك قاد بايرن ميونخ للفوز بالسداسية التاريخية الموسم الماضي، مكررًا إنجاز برشلونة في 2009.



