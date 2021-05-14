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موسيماني يدرس إجراء تعديلا في هجوم الأهلي أمام صن داونز

الجمعة 14/مايو/2021 - 08:30 ص
موسيماني
موسيماني
أمل الحلفاوي
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يدرس الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراء تعديلاً هجوميًا في تشكيل الفريق أمام صن داونز، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويفكر موسيماني في إشراك صلاح محسن في مركز الجناح الأيسر، على أن يتواجد محمد شريف في مركز رأس الحربة كما هو.

وكان صلاح محسن قد ظهر بشكل لافت خلال لقاء الزمالك بعد دخل بديلاً في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل هدف رائع في مرمى محمد عواد.

ويستضيف فريق الأهلي الكروي الأول، نظيره صن داونز، على أرضية ملعب استاد الأهلي وي السلام، غدًا السبت، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

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موسيمانى مباشرالأهلي والزمالك صلاح محسن رياضة

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