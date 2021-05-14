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كومان يلجأ إلى هذا الأمر للبقاء مدربا لبرشلونة

الجمعة 14/مايو/2021 - 09:01 ص
كومان
كومان
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إسباني عن تطور جديد بشأن مستقبل المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة.

مصير كومان مع برشلونة

وذكرت شبكة "ميدياست" الإسبانية أن المدرب الهولندي رونالد كومان التقى لابورتا رئيس برشلونة في مطعم فيا فينيتو في، لمناقشة مستقبل المدرب، في حضور رافا يوستي مساعد رئيس البارسا.

من جانبه ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن غرفة الملابس تتمتع بعلاقة ودية مع المدرب الهولندي رونالد كومان، ويمكن أن يكون ذلك في صالحه، إضافة إلى أنه كان أيضا جريئا في الاعتماد على الشباب خلال مباريات البارسا.

وأكملت الصحيفة موضحة أن هناك المزيد من الشكوك حول استمرار المدرب الهولندي، بعد ابتعاد برشلونة عن الصراع على لقب الدوري الإسباني، وهو الأمر الذي مستقبله على المحك.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أنه من المتوقع ظهور لابورتا اليوم الجمعة، في افتتاح مقهى برشلونة في كامب نو، لذلك ربما يُجيب على الأسئلة التي تخص مستقبل كومان.

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الكلمات المفتاحية

كومان برشلونة الدورى الإسباني

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