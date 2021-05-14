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126 عرض بالموسم المسرحي الجديد لقصور الثقافة

الجمعة 14/مايو/2021 - 08:54 ص
بوابة الفجر
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أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض الموسم المسرحي الجديد، والذي يشرف عليه المخرج هشام عطوه نائب رئيس الهيئة، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، حيث يتضمن الموسم هذا العام 126 عرض مسرحي لفرق القوميات والقصور والبيوت ونوادي المسرح، بالإضافة لعروض التجارب النوعية، وقد تم إنتاج 17 عرض من إجمالي العروض وجارى إنتاج الباقي منها.




تقسم العروض على الأقاليم الستة التابعة للهيئة، حيث يقام بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي عدد (28) عرض، (7 عروض لفرق فرع ثقافة القاهرة، 8 عروض لفرق فرع ثقافة الجيزة، 6 عروض لفرع ثقافة القليوبية، 4 عروض لفرق فرع ثقافة الفيوم، 3 عروض لفرق فرع ثقافة بنى سويف)، وبإقليم شرق الدلتا عدد (24) عرض، (7 عروض لفرق فرع ثقافة الدقهلية، 4 عروض لفرق فرع ثقافة دمياط، 8 عروض لفرق فرع ثقافة الشرقية، 5 عروض لفرق فرع ثقافة كفر الشيخ)، وبإقليم غرب ووسط الدلتا عدد (24) عرض، (8 عروض لفرق فرع ثقافة الإسكندرية، 7 عروض لفرق فرع ثقافة الغربية، 3 عروض لفرق فرع ثقافة المنوفية، 5 عروض لفرق فرع ثقافة البحيرة، 1 عرض لفرق فرع ثقافة مطروح)، بجانب عدد (21) عرض بإقليم وسط الصعيد، (10 عروض لفرق فرع ثقافة أسيوط، 5 عروض لفرق فرع ثقافة سوهاج، 3 عروض لفرق فرع ثقافة المنيا، 3 عروض لفرق فرع ثقافة الوادي الجديد)، وعدد (19) عرض بإقليم جنوب الصعيد، (6 عروض لفرق فرع ثقافة الأقصر، 7 عروض لفرق فرع ثقافة قنا، 3 عروض لفرق فرع ثقافة أسوان، 3 عروض لفرق فرع ثقافة البحر الأحمر)، بالإضافة لعروض إقليم القناة وسيناء والتي يبلغ عددها (10) عروض (2 عرض لفرق فرع ثقافة السويس، 4 عروض لفرق فرع ثقافة بورسعيد، 4 عروض لفرق فرع ثقافة الإسماعيلية).

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