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تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الجمعة

الجمعة 14/مايو/2021 - 09:01 ص
الزمالك
الزمالك
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الجمعة نادي الزمالك نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يلتقي نادي الإسماعيلي نظيره أسوان.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا كليوباترا، 10 أهداف.
عمر كمال، لاعب المصري، 10 أهداف.
أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، 10 أهداف
أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك 10 أهداف.
محمد شريف، لاعب الأهلي، 9 أهداف.
عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش، 9 أهداف.
حسام حسن، لاعب سموحة، 9 أهداف.
يوسف أوباما، لاعب الزمالك، 8 أهداف.
رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري، 7 أهداف.
رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، 7 أهداف.

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