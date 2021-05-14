Advertisements

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 14-5-2021 بجميع البنوك المصرية

الجمعة 14/مايو/2021 - 09:30 ص
سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم
سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أفتتحت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه تعاملات اليوم  الجمعة14 -5-2021  ثاني ايام عيد الفطر، على استقرار مع اغلاق البنوك تعاملاتها امام الجمهور حتى نهاية إجازة عيد الفطر يوم الاثنين القادم.

 

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 14-5-2021 :

البنك المركزي المصري

١٥٫٦١٨٧  جنيه للشراء.

١٥٫٧٤٧ جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٥٫٦٥ جنيه للشراء.

١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

بنك عودة

١٥٫٦٣ جنيه للشراء.

١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

١٥٫٦٣ جنيه للشراء.

١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٦٣ جنيه للشراء.

.١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

بنك التعمير و الاسكان

١٥٫٦٣ جنيه للشراء.

١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

المصرف المتحد

١٥٫٦٣ جنيه للشراء.

١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٦٣ جنيه للشراء.

١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

كريدي أجريكول

١٥٫٦٣ جنيه للشراء.

١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر

١٥٫٦٣ جنيه للشراء.

١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

بنك الاسكندرية

١٥٫٦٣ جنيه للشراء.

١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٥٫٦٣ جنيه للشراء.

١٥٫٧٣ جنيه للبيع.

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٥٫٦٢ جنيه للشراء.

١٥٫٧٢ جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

١٥٫٦١ جنيه للشراء.

١٥٫٧١ جنيه للبيع.

بنك مصر

١٥٫٦١ جنيه للشراء.

 

١٥٫٧١ جنيه للبيع.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار في الاسواق المصرية البنك الاهلي الكويتي اسعار صرف الدولار

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية رود آيلاند

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الهند تسجل 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "العربية": القاهرة تحذر إسرائيل من رفض التهدئة

منذ حوالي 6 ساعات

العروض تنهال على نجم الأهلي المنبوذ

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| للمرة الثانية في يوم واحد.. مصر تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح خلال ساعات

منذ يوم

الكشف عن سبب عودة ناصر ماهر لقائمة الأهلي في مواجهة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يرفض التجديد ويستقر على الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

موقف فليك من تدريب برشلونة

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 20 ساعة

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات الصباحية اليوم السبت 20 يناير 2019

سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم الأحد 20/1/2019

سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد 28 أبريل 2019

سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 5/11/ 2019

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلى المصري والسوق السوداء الاثنين 18 نوفمبر 2019

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلى المصري الاحد 1-12-2019.. وهذا أفضل بنك لشراء الدولار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

08:33 ص

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

11:58 م

عاجل.. الهند تسجل 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

07:20 ص

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

07:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق