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الحكومة الإسبانية تحسم عودة الجماهير إلى المباريات

الجمعة 14/مايو/2021 - 09:30 ص
الدوري الاسباني
الدوري الاسباني
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الحكومة الإسبانية حسمت قرارها رسميا بعودة الجماهير إلى المباريات لأول مرة منذ تفشي وباء فيروس كورونا المستجد .

وأكدت إذاعة كوبي الإسبانية بأن الحكومة الإسبانية أكدت أن الجماهير ستعود إلى المباريات في الجولتين الـ37 و38 من بطولة الدوري الإسباني بنسبة 30% من سعة الملعب بحد أقصى 5000 مشجع لصاحب الأرض.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن الحكومة الإسبانية ذكرت أن عودة الجماهير إلى مباريات الدوري سوف تقتصر على المناطق التي تقع في المنطقة الخضراء وأن مدريد وبرشلونة ليس من ضمنها.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن المناطق المصنفة خضراء هي مدينة فالنسيا بالإضافة إلى جزر البليار.

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الكلمات المفتاحية

عودة الجماهير برشلونة الحكومة الاسبانية

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