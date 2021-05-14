الحكومة الإسبانية تحسم عودة الجماهير إلى المباريات

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الحكومة الإسبانية تحسم عودة الجماهير إلى المباريات
الجمعة 14/مايو/2021 - 09:30 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الحكومة الإسبانية حسمت قرارها رسميا بعودة الجماهير إلى المباريات لأول مرة منذ تفشي وباء فيروس كورونا المستجد .
وأكدت إذاعة كوبي الإسبانية بأن الحكومة الإسبانية أكدت أن الجماهير ستعود إلى المباريات في الجولتين الـ37 و38 من بطولة الدوري الإسباني بنسبة 30% من سعة الملعب بحد أقصى 5000 مشجع لصاحب الأرض.
وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن الحكومة الإسبانية ذكرت أن عودة الجماهير إلى مباريات الدوري سوف تقتصر على المناطق التي تقع في المنطقة الخضراء وأن مدريد وبرشلونة ليس من ضمنها.
وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن المناطق المصنفة خضراء هي مدينة فالنسيا بالإضافة إلى جزر البليار.
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