Advertisements

أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الجمعة 14-5-2021 ثاني أيام عيد الفطر

الجمعة 14/مايو/2021 - 08:45 ص
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أفتتح اسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم الجمعة ثاني ايام عيد الفطر على استقرار،  وسط ترقب لاتجاهات الاسعار من قبل المشتريين لتحديد الوقت الانسب لشراء المعدن الأصفر، الذي ترتفع معدلات شرائه في مصر خلال هذا التوقيت، مع زيادة حالات الزواج.

وتحرك الذهب نحو الهبوط في اول ايام عيد الاضحي المبارك امس الخميس 14-5-2021، متاثرا بهبوط السعر العالمي إلى ادني مستوياته في اسبوع؛ بعد بيانات اقتصادية سلبية.

وجاءت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 14-5-2021 كالاتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 787 جنيها للجرام
 بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 674.5 جنيهًا
 عيار 24 نحو 899.5 جنيهًا
 سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6865 جنيهًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام عيار 24 سعر جرام عيار 21 سعر جرام الذهب اسعار الذهب في مصر سعر جرام 18 اسعار الذهب في مصر اسعار الذهب ثاني ايام عيد الفطر اسعار الذهب الان

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يرفض التجديد ويستقر على الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر 2021 من مسجد الماسة بالعلمين الجديدة (فيديو)

منذ يوم

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت كارتيرون في تشكيل الزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ أقل من ساعة

العروض تنهال على نجم الأهلي المنبوذ

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الهند تسجل 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية رود آيلاند

منذ حوالي 6 ساعات

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "العربية": القاهرة تحذر إسرائيل من رفض التهدئة

منذ حوالي 7 ساعات

موقف فليك من تدريب برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 21 ساعة

كومان يلجأ إلى هذا الأمر للبقاء مدربا لبرشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب تستقر عند أدنى مستوياتها منذ عامين فى السوق المحلى

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 20/10/2018

ثاني أيام عيد الفطر.. أسعار الذهب اليوم الخميس 6 يونيو 2019

أسعار الذهب المحلي في بداية تعاملات ثالث أيام عيد الفطر المبارك

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. واسعار الجنيه الذهب تتعافي خلال التعاملات

أسعار الذهب اليوم الخميس 21/11/2019.. وتحرك طفيف في سعر المعدن الأصفر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

08:33 ص

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

11:58 م

موقف فليك من تدريب برشلونة

08:30 ص

العروض تنهال على نجم الأهلي المنبوذ

07:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق