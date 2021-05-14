أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الجمعة 14-5-2021 ثاني أيام عيد الفطر





وتحرك الذهب نحو الهبوط في اول ايام عيد الاضحي المبارك امس الخميس 14-5-2021، متاثرا بهبوط السعر العالمي إلى ادني مستوياته في اسبوع؛ بعد بيانات اقتصادية سلبية.





وجاءت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 14-5-2021 كالاتي:





سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 787 جنيها للجرام بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 674.5 جنيهًا عيار 24 نحو 899.5 جنيهًا سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6865 جنيهًا.

أفتتح اسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم الجمعة ثاني ايام عيد الفطر على استقرار، وسط ترقب لاتجاهات الاسعار من قبل المشتريين لتحديد الوقت الانسب لشراء المعدن الأصفر، الذي ترتفع معدلات شرائه في مصر خلال هذا التوقيت، مع زيادة حالات الزواج.