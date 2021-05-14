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مفاجآت كارتيرون في تشكيل الزمالك قبل مواجهة إنبي

الجمعة 14/مايو/2021 - 09:29 ص
كارتيرون
كارتيرون
الفجر الرياضي
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة إنبي مساء اليوم.

ويلتقي إنبي مع الزمالك على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يدخل كارتيرون اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - أوباما

خط الهجوم : حميد احداد

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