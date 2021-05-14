إيرلندا تغلق النظام الإلكتروني الصحي بسبب هجوم إلكتروني "ببرنامج فدية"

أغلقت السلطات قي إيرلندا، النظام الإلكتروني الصحي بسبب هجوم إلكتروني "ببرنامج فدية"، حشبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة.

وفي وقت سبابق، دعت الشرطة وسياسيون في إيرلندا الشمالية إلى الهدوء، بعد أعمال عنف وإشعال الحرائق ورشق عناصر الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة.

وتأتي الاضطرابات وسط تصاعد التوترات بسبب قواعد التجارة في إيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتدهور العلاقات بين الأحزاب التي تتقاسم السلطة في حكومة بلفاست البروتستانتية – الكاثوليكية.

وقالت دائرة الشرطة في إيرلندا الشمالية إن عناصرها تعرضوا للهجوم في مقاطعة لندنديري مساء أمس الأحد، كما وقعت اضطرابات في منطقتين مواليتين لبريطانيا بالقرب من بلفاست.