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شبح "الظلام" يطارد لبنان .. شركة تركية تتوقف عن إمداد البلاد بالكهرباء

الجمعة 14/مايو/2021 - 09:38 ص
انقطاع الكهرباء في لبنان
انقطاع الكهرباء في لبنان
الفجر الاقتصادي
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أعلنت شركة Karpowership التركية، أنها أوقفت مد لبنان بالكهرباء بعد تأخر الحكومة في سداد مستحقات الشركة.



وتزود Karpowership  لبنان بالكهرباء من خلال  محطتين عائمتين، وتقدر الطاقة التى تحصل عليها لبنان من المحطتين 370 ميغاواط من الكهرباء من الشركة أو ما يعادل ربع الإمدادات الحالية للبلاد.

 

وقد أبلغت الشركة الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي أنها ستضطر لاتخاذ هذه الخطوة إذا لم تكن هناك تحركات للتوصل إلى تسوية.

 


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