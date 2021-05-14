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3632 إصابة جديدة و311 وفاة بكورونا في المكسيك

الجمعة 14/مايو/2021 - 09:49 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في المكسيك، 3632 إصابة و311 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وأعلنت السلطات الصحية المكسيكية، ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و375115، بينما بلغت حصيلة الوفيات 219901.

 

ومن حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ، تعتبر المكسيك الدولة الـ14 عالميا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

 

وقد أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.

 

وكانت إحصائية منفصلة نشرتها مؤخرا وزارة الصحة، أشارت إلى أن عدد الوفيات الفعلي قد يكون أعلى بنسبة 60% على الأقل من الحصيلة الرسمية.


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