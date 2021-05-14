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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة السابعة والثلاثين

الجمعة 14/مايو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة السابعة والثلاثين.

ويحتل هاري كين نجم هجوم فريق توتنهام هوتسبير حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 هدف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي:

1- هاري كين 21 هدف
2 – محمد صلاح 21 هدف
3 – برونو فرنانديز 18 هدف
4 – سون هيونج مين 17 هدف
5- دومينيك كالفيرت ليوين 16 هدف
6- باتريك بامفورد 15 هدف
7-الكسندر لاكازيت 13 هدف
8- جيمي فاردي 13 هدف
9 -أولي واتكينز 13 هدف
10 – إلكاي جوندوجان 12 هدف

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