الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

تراجع مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن فكرة ضم عبد الرحمن مجدي، لاعب نادي الإسماعيلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وبحسب ما أشارت إليه بعض المصادر، لا توجد أي رغبه من جانب محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، في التعاقد مع أي لاعب من الدراويش خلال الوقت الحالي.





وعلل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قراره بعدم ضم أي لاعب من الاسماعيلي، أنه في الوقت الحالي يمر بظروف صعبة بسبب تراجع النتائج، وأن الدخول فى مفاوضات مع مجدى سوف يتسبب فى توتر العلاقة مع جماهير القلعة الصفراء.





ويبحث الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى عن خطوة التعاقد مع جناح جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في تمام التاسعة مساء السبت المقبل الموافق الخامس عشر من مايو الجاري على ملعب الأهلي وي السلام.



