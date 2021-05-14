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أسعار جميع انواع الأسماك اليوم الجمعة 14-5-2021 ثاني ايام العيد

الجمعة 14/مايو/2021 - 10:03 ص
اسماك العيد اسعار
اسماك العيد اسعار
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الأسماك في مصر اليوم الجمعة 14-5-2021 ثاني ايام عيد الفطر استقرار، وسط ارتفاع محدود في بعض الأصناف نتيجة لزيادة الاقبال عليها خلال تلك الفترة.

 

وبلغ سعر كيلو السمك البلطي 22 جنيه وهي اعلي سعر وصل إليه بينما كان اقل سعر 20 جنيه،  وسجل سعر قشر البياض 105 جنيه للكيلو،  وبلغ سعر كيلو ثعبان السمك 130 جنيه للكيلو،  وكيلو المكرونة السويسي 67 جنيه، ووكيلو السبيط 140 جنيه،  وبلغ سعر الجمبرى السويسى 230 جنيه للكيلو، وسجل سعر الماكريل المجمد 30 جنيه للكيلو.

 

أسعار أسماك العيد اليوم الجمعة 14-5-2021 :


وقد شهدت ايضا اسعار اصناف الاسماك التى  يفضل المصريون شرائها في إجازة العيد ارتفاعات محدودة، حيث تراوح كيلو   الفسيخ  بين  120 إلى 130 جنيها لكيلو الفسيخ، و سجل كيلو الرنجة نحو 34 جنيهاً، بينما سجل سعر السردين المملح نحو 18 جنيهاً.

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