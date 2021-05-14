بليزرز يخسر أمام صنز ليتأجل بلوغه الأدوار الإقصائية بدوري السلة الأمريكي

خسر بورتلاند تريل بليزرز 118-117 أمام مضيفه فينكس صنز، ليتأجل تأهله المباشر إلى الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.





ويحتاج بليزرز للفوز على ضيفه دنفر ناغتس يوم الأحد، ليضمن بطاقته في الأدوار الإقصائية مباشرة دون الحاجة لخوض ملحق التأهل.





وتتأهل الفرق الستة الأولى إلى الأدوار الإقصائية مباشرة، بينما يخوض صاحبا المركزين السابع والثامن في كل قسم مواجهة فاصلة لتحديد الفريق الذي يحتل المركز السابع.





ويلعب الفريقان التاسع والعاشر مباراة واحدة ويلتقي الفائز منهما مع الخاسر من مباراة السابع والثامن ويحصل المنتصر على المركز الثامن.





ويحتل بليزرز المركز السادس في القسم الغربي برصيد 41 فوزاً و30 خسارة متقدماً بفوز واحد على لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب والذي تتبقى له مباراتان.





ويتفوق بليزرز 2-1 على ليكرز في المواجهات المباشرة.





ويستطيع دالاس مافريكس (41-29) خامس الترتيب حسم تأهله المباشر لو انتصر على تورونتو رابتورز اليوم الجمعة.

ويتأخر ليكرز في المواجهات المباشرة أمام مافريكس.





وكانت مواجهة متكافئة بين صنز وبليزرز شهدت تعادلهما 18 مرة كما تبادلا التقدم في 25 مناسبة.





وانتهى الشوط الأول بتقدم بليزرز 53-52 لكن صنز فرض سيطرته في الربع الثالث وتقدم بفارق عشر نقاط.





وحافظ صاحب الأرض على تفوقه في الربع الأخير إلى أن سجل بليزرز سبع نقاط متتالية ليدرك التعادل 107-107.





وأحرز داميان ليلارد نقطتين ليرفع رصيده إلى 41 نقطة ويعزز تقدم بليزرز إلى 117-114 قبل 34.7 ثانية من النهاية.





وقلص مايلز بريدجز الفارق إلى نقطة واحدة وعلى الجانب الآخر أهدر روبرت كوفينجتون رميتين حرتين ليتأزم موقف بليزرز.





وحصل ديفن بوكر على خطأ ليحرز رميتين حرتين ويتقدم صنز 118-117 قبل 2.4 ثانية من النهاية.





وفشل سي.جيه ماكولوم في تسجيل رمية ثلاثية ليحافظ صنز على انتصاره.





ويحتل فينكس المركز الثاني في الغرب برصيد 49 فوزاً و21 خسارة متأخراً بانتصار واحد عن يوتا جاز المتصدر.



