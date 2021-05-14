الأسترالية بارتي تبلغ دور الثمانية لبطولة روما للتنس

صعدت الأسترالية أشلي بارتي لدور الثمانية في منافسات فردي السيدات ببطولة روما المفتوحة للتنس اليوم الخميس، لتضرب موعداً مع الأمريكية كوكو جاوف.





وحققت بارتي، المصنفة الأولى عالمياً، فوزها السابع والعشرين خلال مسيرتها في بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات هذا العام، بعدما تغلبت على الروسية فيرونيكا كودميرتوفا بنتيجة 6 / 3 و6 / 3 في 81 دقيقة فقط، لتبلغ دور الثمانية للمرة الأولى في البطولة.





واعترفت بارتي بأن الأمر استغرق بعض الوقت للدخول في أجواء المباراة، لكنها نادراً ما بدت تحت التهديد، حيث حققت فوزها الثالث عشر مقابل خسارتين في مشوارها على الملاعب الرملية هذا العام.





وكان متوقعا أن تلتقي بارتي في الدور المقبل مع البيلاروسية أرينا سابالينكا في البطولة الثالثة على التوالي، لولا الأداء الممتاز من كوكو جاوف، الذي مكنها من الفوز على سابالينكا بنتيجة 7 / 5 و6 / 3، لتصعد لدور الثمانية في البطولة الرابعة هذا العام.



