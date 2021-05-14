Advertisements

رسالة قوية من كورتوا لنجوم ريال مدريد

الجمعة 14/مايو/2021 - 10:30 ص
كورتوا
كورتوا
وكالات
Advertisements
وجه تيبو كورتوا حارس ريال مدريد رسالة قوية إلى زملائه في الفريق الملكي عقب الفوز على غرناطة برباعية مقابل هدف أمس الخميس.

وبفوزه 4-1 على غرناطة أمس الخميس، أصبح ريال مدريد يتأخر بنقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر قبل جولتين من النهاية.

وإذا فشل أتلتيكو في الفوز في واحدة من مباراتيه المقبلتين سيحتفظ ريال مدريد باللقب لو انتصر في المباراتين.
وقال كورتوا: "نحن بحاجة لمواصلة الضغط على أتلتيكو والتأكيد على أننا في أعقابه وأنه لا يوجد أي مجال للخطأ، أتلتيكو يشعر بقوة لكننا بحاجة للتركيز على أنفسنا، نواجه أتلتيك بلباو (يوم الأحد) وهي مباراة صعبة وسنرى الوضع بعدها".

ورغم الفوز المريح على غرناطة انتقد كورتوا فقدان فريقه للتركيز في بعض الأوقات.

وقال: "لم نكن جيدين في الشوط الثاني، أتيحت (لغرناطة) فرصة قبل أن تصبح النتيجة 2-1 وأهدرنا العديد من الفرص أيضاً، نجحنا في التقدم 3-1 لكن عندما أصبحت النتيجة 4-1 أنقذت ثلاث محاولات ولا يمكن أن يحدث ذلك، لا يمكننا الاسترخاء مطلقاً".

ويحل ريال مدريد ضيفاً على بلباو يوم الأحد، فيما يستضيف أتلتيكو منافسه أوساسونا في التوقيت ذاته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورتوا رئيس برشلونة

أخبار تهمك

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجآت كارتيرون في تشكيل الزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و 15 دقيقة

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

كومان يلجأ إلى هذا الأمر للبقاء مدربا لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يرفض التجديد ويستقر على الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

خبير يكشف حقيقة مرض "العفن الأسود" وخطورته على الناجين من كورونا (فيديو)

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الهند تسجل 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

موقف فليك من تدريب برشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "العربية": القاهرة تحذر إسرائيل من رفض التهدئة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

منذ 42 دقيقة

العروض تنهال على نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

10:02 ص

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

08:33 ص

خبير يكشف حقيقة مرض "العفن الأسود" وخطورته على الناجين من كورونا (فيديو)

10:04 ص

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

11:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق