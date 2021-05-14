رسالة قوية من كورتوا لنجوم ريال مدريد

وجه تيبو كورتوا حارس ريال مدريد رسالة قوية إلى زملائه في الفريق الملكي عقب الفوز على غرناطة برباعية مقابل هدف أمس الخميس.





وبفوزه 4-1 على غرناطة أمس الخميس، أصبح ريال مدريد يتأخر بنقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر قبل جولتين من النهاية.





وإذا فشل أتلتيكو في الفوز في واحدة من مباراتيه المقبلتين سيحتفظ ريال مدريد باللقب لو انتصر في المباراتين.

وقال كورتوا: "نحن بحاجة لمواصلة الضغط على أتلتيكو والتأكيد على أننا في أعقابه وأنه لا يوجد أي مجال للخطأ، أتلتيكو يشعر بقوة لكننا بحاجة للتركيز على أنفسنا، نواجه أتلتيك بلباو (يوم الأحد) وهي مباراة صعبة وسنرى الوضع بعدها".





ورغم الفوز المريح على غرناطة انتقد كورتوا فقدان فريقه للتركيز في بعض الأوقات.





وقال: "لم نكن جيدين في الشوط الثاني، أتيحت (لغرناطة) فرصة قبل أن تصبح النتيجة 2-1 وأهدرنا العديد من الفرص أيضاً، نجحنا في التقدم 3-1 لكن عندما أصبحت النتيجة 4-1 أنقذت ثلاث محاولات ولا يمكن أن يحدث ذلك، لا يمكننا الاسترخاء مطلقاً".





ويحل ريال مدريد ضيفاً على بلباو يوم الأحد، فيما يستضيف أتلتيكو منافسه أوساسونا في التوقيت ذاته.



