جرحى بإطلاق نار في ولاية رود آيلاند الأمريكية

أصيب ما لا يقل عن 9 أشخاص بجروح في حادث إطلاق النار بمدينة بروفيدنس في ولاية رود آيلاند الأمريكية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وكشفت الشرطة الأمريكية، أن حادث إطلاق النار وقع في حي سكني من المدينة، وناجم عن صدامات بين عصابات المحلية.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن إطلاق النار كان من سيارة باتجاه أحد المباني في المنطقة، مشيرة إلى أن أعمار المصابين تتراوح بين 19 و25 عاما، دون أن تكشف عن هوياتهم.

وبحسب تقارير إعلامية، تواجد عدد كبير من أفراد الشرطة بالقرب من مستشفى رود آيلاند، حيث تم رصد نحو 12 سيارة أمن بعد الحادث.