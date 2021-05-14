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فورمولا وان.. مكلارين لم تنتهِ بعد من تحديث سيارتها لموسم 2021

الجمعة 14/مايو/2021 - 10:12 ص
بوابة الفجر
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قال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أن فريقه سيواصل تحديث سيارته لموسم 2021 في سعيه للتغلّب على فيراري، بالرُغم من إغراء تحويل التطوير الكامل نحو سيارة 2022.

تمتعت مكلارين ببداية قوية لهذا الموسم، حيث تحتل المركز الثالث في ترتيب بطولة الصانعين بعد أول أربع سباقات.

وقدّم الفريق تحديثات تدريجية لجائزتي البرتغال وإسبانيا بين تنافس فيراري على مركز أفضل البقية خلف مرسيدس وريد بُل.

وعلى الرُغم من أنّ كل فرق الفورمولا واحد تواصل توجيه المزيد من الموارد نحو حزمة القوانين الجديدة بالكامل لموسم 2022، إلّا أنّ الفريق التقني لمكلارين - الذي يقوده جايمس كي - ما يزال يخطط لجلب المزيد من التحديثات على سيارته الحالية "ام.سي.ال35.ام".

"إذا ما نظرتم إلى ما قمنا به منذ التجارب الأولى هذا العام، فقد حاولنا ببساطة مواصلة جلب التحديثات على السيارة، وذلك لتحقيق خطوات مستمرة إلى الأمام مع الأداء" قال سيدل على هامش جائزة إسبانيا الكبرى.

وأضاف: "جلبنا كذلك تحديثات في بورتيماو على سبيل المثال، وكذلك هنا في التجارب الحرة، حيث أن خطتنا هي مواصلة جلب المزيد خلال السباقات المُقبلة".

هذا وشرح سيدل بأن قرار الانتقال الكامل إلى تطوير سيارة الموسم المُقبل "ليس بعيدًا للغاية"، وأنّ مزيدًا من التحديثات ستتمحور بشكل كبير حول المكاسب القريبة، تحديثات أصغر بمقدورها جلب مكاسب أداء واضحة من دون الحاجة إلى تكريس موارد كبيرة.

فقال: "في ذات الوقت من الواضح أيضاً أننا لسنا بعيدين للغاية عن الانتقال بشكل كامل للتركيز على سيارة العام المُقبل".

وأكمل: "لذلك ما أزال أعتقد بأن الأمر سيعتمد في النهاية على ما إذا كان هنالك أيّة مكاسب قريبة وسهلة لسيارة هذا العام على صعيد التطوير، والتي سنرغب بمحاولة بلوغها".

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