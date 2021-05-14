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صحة سوهاج: تعافي 50 مريضا بكورونا بالعزل المنزلي والمستشفيات

الجمعة 14/مايو/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
سوهاج - أيمن الجرادي
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بسوهاج عن تعافي قرابة 50 مريض كورونا كان يخضعون للعزل المنزلي وبعض مستشفيات المحافظة، من بينهم 12 حالة كان يخضعون للعلاج في مستشفى سوهاج العام.
وقامت صحة سوهاج برئاسة دكتورة كريمة حامد، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات التابعة لها تزامننا مع عيد الفطر المبارك، وحث المواطنين علي الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وعلي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة في الاماكن المغلقة والابتعاد عن الاماكن المزدحمة والتجمعات.
جدير بالذكر انه قام مجموعة من شباب المجتمع المدني والمبادرات الشبابية بزيارة بعض مستشفيات المحافظة وتقديم الهدايا والورود للأطقم الطبية والمرضي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأشاد شباب المبادرة بالخدمة الطبية المقدمة للمرضي وقدموا الشكر والتقدير للأطقم التي تبذل كل الجهد لخدمة المرضي

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