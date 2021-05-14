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متخصص بالشأن الآسيوي: كورونا لن ينتهي قبل هذا الموعد (فيديو)

الجمعة 14/مايو/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور وائل عواد، المتخصص في الشئون الآسيوية، إن فيروس كورونا هو فيروس "خبيث" وتحور حتى الآن لأكثر من 17 ألف مرة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم انتصرت على الفيروس حتى الآن وسيبقى على الأقل من سنتين إلى ثلاث سنوات.
وأضاف "عواد" في اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة أن السلالة الهندية لفيروس كورونا انتشرت في أكثر من 20 دولة، مؤكدًا أن الهند تسعى إلى الحصول على أكبر كميات من اللقاحات من دول العالم من أجل تلقيح عدد كبير من سكانها للوصول إلى مناعة القطيع.

وأشار إلى أن الحكومة الهندية تحاول أن تزيد من إنتاج اللقاحات، موضحًا أن بريطانيا وأمريكا بدأت في إرسال مساعدات إلى الهند التي لم تصل إلى الذروة حتى الآن، مؤكدًا على ضرورة تحقيق التباعد الجسدي والاهتمام بالتعقيم وارتداء الكمامات الصحية وليست غطاء الوجه للخروج من هذه الأزمة.

وأوضح أن الهند قامت في نيودلهي بفرض حجر صحي للأسبوع الرابع على التوالي وهذا ساعد على انخفاض نسبة الإصابات إلى 30%، لافتًا إلى أنها قامت بإغلاق المولات والمحلات التجارية والتجمعات الدينية وفرض إجراءات صارمة وعقوبات لمن يخالف الالتزام بهذه الإجراءات وتشكيل لجنة للطوارئ والاهتمام بتوفير اللقاحات كونها خط الدفاع الأول ضد هذا الفيروس.

وفي ذات السياق كشف الدكتور محمد الحاج، باحث في العلاج المناعي، عن أسباب خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا، مؤكدًا أن التحول والطفرات هو أمر طبيعي ومعتاد في الفيروسات.

وقال "الحاج" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" إن السبب الذي جعل السلالة الهندية أسرع في الانتشار هي أن التحول حدث في ثلاث مواقع للفيروس.

وأضاف أن هذه التحورات كانت السبب في جعل الفيروس أسرع انتشارًا وقد يكون مقاوم نوعًا ما للقاحات، مستطردًا "هذه مشكلة حقيقة وهذا ما سبب ضغطًا على المنظومة الصحية في الهند وهدرًا في الموارد الطبية".

وأكد على أن القضاء على الفيروس لن يحدث إلا بتطبيق العزل العام والقيام بتلقيح من 70 إلى 80% من المواطنين في أي بلد من أجل تحقيق مناعة القطيع ومن ثم القيام بتخفيف الإجراءات الاحترازية وهذا لن يتحقق قبل 21 مايو المقبل.

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