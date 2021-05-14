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وزارة المالية: وفرنا 13.2 مليار جنيه اعتمادات إضافية للقطاع الصحي خلال العام المالي الجاري

الجمعة 14/مايو/2021 - 10:17 ص
وزير المالية محمد معيط
وزير المالية محمد معيط
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قالت وزارة المالية اليوم، إنها  وفرة اعتمادات مالية اضافية  للقطاع الصحي  بمختلف مؤسساته بقيمة 13.2 مليار جنيه  منذ بداية العام الحالي وحتي الان لمواجهة أزمة كورونا.


وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان للوزارة، على أن هناك توجيهات رئاسية بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحى فى مواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد؛ بما يضمن تدبير التمويل الكافى لتلبية احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، واستيراد اللقاحات المضادة، موضحًا أنه تم إتاحة  الموارد المالية التى تم توفيرها  منها ١,٣ مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، و٢ مليار جنيه لتوفير التطعيمات ضد فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة المواطنين، وللحد من انتشار هذا الوباء العالمى.


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