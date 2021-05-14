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كارتيرون يعول على 3 لاعبين في الزمالك لقهر إنبي

الجمعة 14/مايو/2021 - 10:30 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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يستعد نادي الزمالك لخوض اختبار مثير أمام إنبي مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب القاهرة الدولي.

ويعول باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على عدد من أوراقه المهمة لخطف الثلاث نقاط من إنبي والمحافظة على فارق النقاط مع الأهلي.

وتبدو أهم العوامل المؤثرة في تشكيلة الزمالك النجم أشرف بن شرقي الذي يعول عليه كارتيرون كثيرا في مركز الجناح الأيسر، بالإضافة إلى التونسي فرجاني ساسي في خط الوسط وهو من سجل هدفا مميزا في شباك الأهلي بالجولة الماضية.

كما تأتي ورقة مهمة في الهجوم اليوم وهو حميد أحداد الذي يتميز بالنشاط والحيوية ويأمل كارتيرون في أن يكون في مستواه أمام إنبي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود الونش وحازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي.

الهجوم: حميد أحداد.

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كارتيرون رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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