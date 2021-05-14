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الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الجمعة على كافة المحافظات

الجمعة 14/مايو/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الجمعة انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، على أن يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية توقعات هيئة الأرصاد بأن يكون الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 18.
الإسكندرية العظمى 27 الصغرى 18.
مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 15.
سيوة العظمى 34 والصغرى 16.
بورسعيد العظمى 37 والصغرى 19.
دمياط العظمى 27 والصغرى 18.
الإسماعيلية 34 والصغرى 18.
السويس العظمى 34 والصغرى 19.
العريش العظمى 28 والصغرى 18.
طابا العظمى 33 والصغرى 19.
سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 17.
شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 26.
الغردقة العظمى 37 والصغرى 25.
الفيوم العظمى 35 والصغرى 19.
بني سويف العظمى 36 والصغرى 20.
المنيا العظمى 37 والصغرى 22.
أسيوط العظمى 37 والصغرى 23.
سوهاج العظمى 36 والصغرى 23.
قنا العظمى 38 والصغرى 24.
الأقصر العظمى 39 والصغرى 24.
أسوان العظمى 39 والصغرى 25.
الوادي الجديد العظمى 38 والصغرى 18.
شلاتين العظمى 34 والصغرى 24.
حلايب العظمى 33 والصغرى 25.

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