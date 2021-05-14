حماس تعلن استهداف مصنع للكيماويات في "نير عوز" القريبة من غزة بطائرة مسيرة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، استهداف مصنع للكيماويات في "نير عوز" القريبة من غزة بطائرة مسيرة.

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.