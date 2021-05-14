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معيط : إنفاق 68 مليار جنيه على القطاع الصحي خلال 9 شهور

الجمعة 14/مايو/2021 - 10:24 ص
وزير المالية محمد معيط
وزير المالية محمد معيط
الفجر الاقتصادي
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قال وزير المالية محمد معيط اليوم، إن الدولة لديها أهتمام بالغ بالقطاع الصحي للتصدي لأزمة كورونا، وزادت معدلات الأنفاق عليه 15.5% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى على اساس سنوي  مسجلة  ٦٨,٣ مليار جنيه .

 

وأوضح " معيط " خلال بيان صحفي يستعرض فيه الدعم المالي التى قدمته الدولة للقطاع الصحي في أزمة كورونا، أن معدلات الانفاق على القطاع الصحي خلال الفترة المذكورة تمثلت في  ٣٤,١ مليار جنيه لأجور، وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوى ١٨,٦٪، و١٣,٤ مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوى ٥٣,٢٪

 

وأشار " الوزير"  أن صحة المواطنين تحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، وقد انعكس ذلك فى الحرص المتزايد على توفير ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى؛ حتى تستطيع مصر تجاوز تحديات أزمة «كورونا»؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية للجائحة، لافتًا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الموجة الثالثة لـ«كورونا»، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة فى رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، وقد اتضح ذلك مؤخرًا فيما تم إعلانه من تدابير وقائية؛ للحفاظ على ما انتهجته الدولة من مسار متوازن بين تحقيق الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، على النحو الذى يُسهم فى تجنب مخاطر الصدمات الحادة.

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