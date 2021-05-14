فتح 3 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا بالقليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن مديرية الصحة بالمحافظة افتتحت 3 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا المستجد لمواطني المحافظة ليرتفع عدد مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة إلى 6 مراكز.



أوضح المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، أن المراكز الجديدة هي مستشفى الرمد ببنها والوحدة الصحية بالأحراز بمركز شبين القناطر ومركز طبي سندبيس بالقناطر الخيرية، بجانب استمرار مستشفى كفر شكر المركزي ومركز طبي حجازي بشبرا الخيمة، ومركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب في مهمة صرف اللقاح للمواطنين، مشيرًا أن كافة المراكز تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتي العاشرة مساء حتي في أيام إجازة العيد الحالية.



كانت قد شهدت خلال الفترة الماضية منذ إنطلاق حملة تطعيم لقاح كورونا وحتى الآن حقن 15652 مواطنا لقاح كورونا جرعة أولى و3357 جرعة ثانية بمنافذ تلقي اللقاح بالقليوبية بواقع 5594 جرعة أولى و1280 جرعة ثانية بمستشفى كفر شكر المركزي، و4853 جرعة أولى و864 جرعة ثانية بمركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و5205 جرعة اولي و1213 جرعة ثانية بمركز طبي حجازي في شبرا الخيمة.