Advertisements

فتح 3 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا بالقليوبية

الجمعة 14/مايو/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن مديرية الصحة بالمحافظة افتتحت 3 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا المستجد لمواطني المحافظة ليرتفع عدد مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة إلى 6 مراكز.

أوضح المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، أن المراكز الجديدة هي مستشفى الرمد ببنها والوحدة الصحية بالأحراز بمركز شبين القناطر ومركز طبي سندبيس بالقناطر الخيرية، بجانب استمرار مستشفى كفر شكر المركزي ومركز طبي حجازي بشبرا الخيمة، ومركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب في مهمة صرف اللقاح للمواطنين، مشيرًا أن كافة المراكز تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتي العاشرة مساء حتي في أيام إجازة العيد الحالية.

كانت قد شهدت خلال الفترة الماضية منذ إنطلاق حملة تطعيم لقاح كورونا وحتى الآن حقن 15652 مواطنا لقاح كورونا جرعة أولى و3357 جرعة ثانية بمنافذ تلقي اللقاح بالقليوبية بواقع 5594 جرعة أولى و1280 جرعة ثانية بمستشفى كفر شكر المركزي، و4853 جرعة أولى و864 جرعة ثانية بمركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و5205 جرعة اولي و1213 جرعة ثانية بمركز طبي حجازي في شبرا الخيمة.

أخبار تهمك

عاجل.. الهند تسجل 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

موقف فليك من تدريب برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

كومان يلجأ إلى هذا الأمر للبقاء مدربا لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "العربية": القاهرة تحذر إسرائيل من رفض التهدئة

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يرفض التجديد ويستقر على الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

خبير يكشف حقيقة مرض "العفن الأسود" وخطورته على الناجين من كورونا (فيديو)

منذ 41 دقيقة

العروض تنهال على نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 3 ساعات

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

منذ 43 دقيقة

مفاجآت كارتيرون في تشكيل الزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

10:02 ص

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

08:33 ص

خبير يكشف حقيقة مرض "العفن الأسود" وخطورته على الناجين من كورونا (فيديو)

10:04 ص

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

11:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق