النيابة تصرح بدفن جثة طفلة سقطت من أعلى المنزل في سوهاج

لقيت طفلة في الـ 9 من عمرها مصرعها نتيجة السقوط من أعلى سلم المنزل، بنجع الحمدية بدائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج وتم نقل الجثة الي مستشفى المنشاة المركزي.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير ادارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بلاغ من مأمور مركز شرطة المنشاة بوصول طفلة جثة هامدة لمستشفى المنشاة المركزي.

ترك على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين وفاة الطفلة «ياسمين حسن»، وبسؤال والدها سائق أكد انه اثناء اللهو اعلى سلم المنزل بالطابق الثاني اختل توازنها وسقطت على الارض، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة افاد ان سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة باشرت التحقيقات وامرت بدفن الجثة.

