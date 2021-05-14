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القليوبية تسجل 17 حالة إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

الجمعة 14/مايو/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سجلت محافظة القليوبية وفق بيان مديرية الصحة 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، بجانب حالتي إصابة من خارج المحافظة.

وسجلت مدينة ومركز بنها أعلى معدل إصابة ب10 حالات إصابة، ثم كفر شكر وشرق شبرا ب3 حالات إصابة لكل منهما، ومركز قليوب بحالة واحدة، فيما حققت مراكز الخانكة، والقناطر الخيرية، والعبور، وغرب شبرا، وشبين القناطر، وطوخ، وقها صفر إصابة.

فيما سجلت المحافظة 3 حالات وفاة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد فقط خلال ال24 ساعة الماضية، حيث شهدت مستشفى ناصر العام حالتي وفاة، ومستشفى عزل قها حالة واحدة، بينما سجلت 11 مستشفى ضمن منظومة عزل وعلاج مصابي كورونا المستجد صفر وفيات خلال نفس الفترة.

وبحسب البيان فإن المتوفيين رجل وسيدتين هم "س.ك" 66 عامًا من طوخ، و"ا.ع" 65 عامًا، و"س.د" 67 عامًا، وكلاهما من حي غرب شبرا الخيمة، ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة وحتى الأن بالمحافظة إلى 1428 حالة وفاة.

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