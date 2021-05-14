زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب سواحل جزيرة سومطرة في إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، قبالة سواحل جزيرة سومطرة في إندونيسيا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر، جزيرة هالماهيرا الغربية في إندونيسيا.

ووقع الزلزال حوالى الساعة (5.59 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي)، وتم تحديد موقعه على خط عرض 1.53 شمالاً وخط طول 127.19 شرقا، وكان على عمق 133 كيلومترا، ومركزه على بعد 48 كيلومترا شمال غرب جزيرة هالماهيرا الغربية، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفزياء فى إندونيسيا.