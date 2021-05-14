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إنريكي يخطط لتوجيه صدمة إلى راموس
الجمعة 14/مايو/2021 - 11:00 ص
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني يخطط لتوجيه صدمة إلى سيرجيو راموس نجم دفاع وقائد ريال مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا في بطولة يورو في الصيف المقبل.
وألمحت صحيفة ماركا الإسبانية أن سيرجيو راموس قد يكون خارج قائمة الماتادور النهائية للمشاركة في بطولة اليورو المقبلة.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن قائد الملكي والماتادور الإسباني قد لا يكون له مركز بعد أن خاض 5 مباريات رسمية فقط مع فريقه منذ بداية يناير الماضي بواقع 396 دقيقة.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لويس إنريكي يفكر بجدية في استبعاد راموس عن القائمة والذي سيكون غيابه بمثابة قنبلة حقيقية بسبب قيادته للاعبي المنتخب.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إنريكي يرغب في أن يظل مخلصًا لفلسفته في التعاقد مع من هم الأفضل في ظل هذه الظروف ولا يبدو أن راموس سيكون في القائمة.
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