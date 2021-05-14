Advertisements

إنريكي يخطط لتوجيه صدمة إلى راموس

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني يخطط لتوجيه صدمة إلى سيرجيو راموس نجم دفاع وقائد ريال مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا في بطولة يورو في الصيف المقبل.

وألمحت صحيفة ماركا الإسبانية أن سيرجيو راموس قد يكون خارج قائمة الماتادور النهائية للمشاركة في بطولة اليورو المقبلة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن قائد الملكي والماتادور الإسباني قد لا يكون له مركز بعد أن خاض 5 مباريات رسمية فقط مع فريقه منذ بداية يناير الماضي بواقع 396 دقيقة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لويس إنريكي يفكر بجدية في استبعاد راموس عن القائمة والذي سيكون غيابه بمثابة قنبلة حقيقية بسبب قيادته للاعبي المنتخب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إنريكي يرغب في أن يظل مخلصًا لفلسفته في التعاقد مع من هم الأفضل في ظل هذه الظروف ولا يبدو أن راموس سيكون في القائمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

راموس إنريكي يخطط لتوجيه صدمة إلى راموس إنريكي

أخبار تهمك

بالأسماء.. استبعاد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لموقعة صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

موقف فليك من تدريب برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُفاجئ لجنة التخطيط ويطلب رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

خبير يكشف حقيقة مرض "العفن الأسود" وخطورته على الناجين من كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

العروض تنهال على نجم الأهلي المنبوذ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يرفض التجديد ويستقر على الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الهند تسجل 4 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

منذ أقل من نصف ساعة

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "العربية": القاهرة تحذر إسرائيل من رفض التهدئة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت كارتيرون في تشكيل الزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

كومان يلجأ إلى هذا الأمر للبقاء مدربا لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

رسالة قوية من كورتوا لنجوم ريال مدريد

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

راموس يوجه رسالة دعم لمدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي

موعد عودة راموس للمشاركة مع الريال

راموس يثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

بيريز يقدم لجماهير ريال مدريد هدية أعياد الميلاد

ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم جارسيا

باريس سان جيرمان يخطط لخطف راموس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل.. وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد مدير الأمن العام

باحث في العلاج المناعي يكشف خطورة السلالة الهندية لفيروس كورونا (فيديو)

08:33 ص

الأهلي يتراجع عن فكرة ضم نجم الإسماعيلي

10:02 ص

خبير يكشف حقيقة مرض "العفن الأسود" وخطورته على الناجين من كورونا (فيديو)

10:04 ص

عاجل.. موسيماني يعلن عن قائمة الأهلي أمام صن داونز

11:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق