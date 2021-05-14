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بمناسبة العيد.. وزيرة التضامن تقدم عيديات لـ11 ألف من أبناء مصر

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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أهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، هدايا وعيديات لـ ١١ ألف ابن من أبناء مصر في دور الأيتام علي مستوي الجمهورية، في إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وقام فريق من المتطوعين بالتواصل مع الدور بهدف قضاء العيد مع الأبناء وتوزيع هدايا عيد الفطر المبارك عليهم، وإدخال الفرحة والبهجة والسرور عليهم.

وقامت مبادرة " بينا " التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بتجهيز هدايا العيد واقتراح الأنشطة التي سوف يتم تنفيذها للأبناء ومراجعة بيانات الدور وعدد الأبناء في كل دار من خلال غرفة عمليات خاصة.

كما قامت مبادرة " بينا " بتنفيذ ورشة عمل توعوية لشرح كيفية الوقاية من الأمراض والفيروسات من خلال الألعاب وعمل فقرات تلوين ورسم على الوجه من أجل إسعاد أبناء مصر.

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