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أحمد سليمان يكشف عن أسباب مشاكل لاعبي الزمالك الفترة الماضية

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
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كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أسباب مشاكل اللاعبين في القلعة البيضاء الفترة الماضية.

وقال سليمان عبر برنامج " النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إن المشاكل التي تظهر بين اللاعبين بسبب إدارة النادي والجهاز الفني، موضحًا أنه يعتقد استمرار محمد عواد في حراسة الزمالك الفترة المقبلة.

وأضاف سليمان:" تثبيت حارس المرمي أمر ضروري من أجل استقرار الفريق في الأماكن، ومن الطبيعي تواجد أكثر من لاعب جيد خاص بالنسبة للأهلي والزمالك".

وعن عودة كارتيرون للزمالك، قال، توقيت عودته كان خطأ، خاصة وأن باتشيكو وصل إلى نهائي أفريقيا وكان متصدر الدوري.

ووأصل:" لا بد على كارتيرون من تجهيز بديل حمزة المثلوثي وأنه صفقة غير جيدة للزمالك، ومن الضروري تجهيز أحمد عيد وحازم إمام".

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مشاكل لاعبي الزمالك أحمد سليمان يكشف عن أسباب مشاكل لاعبي الزمالك أحمد سليمان

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