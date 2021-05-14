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رئيس جهاز "العبور": إنشاء رافع الصرف الصحي لمنطقة دار مصر بالمدينة

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:07 ص
رافع الصرف الصحي لمنطقة دار مصر
رافع الصرف الصحي لمنطقة دار مصر
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صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه جارٍ تنفيذ رافع مياه الصرف الصحي لمنطقة دار مصر المرحلة الثانية بالمدينة، مشيراً إلى أن المشروع عبارة عن محطة للرفع تشمل الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بمبنى البيارة والطلمبات والمحولات والمخازن، وخط طرد مواسير قطر 500 مم بطول 1200متر، وخط انحدار قطر 900مم بطول 1700متر.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الهدف من المشروع هو تجميع ونقل صرف منطقة دار مصر المرحلة الثانية وجزء من صرف المنطقة الصناعية ب ، ج بكمية حوالي 25 ألف م3/يوم إلى محطة رافع الصرف الرئيسية رقم 7 ومنها إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد قطر 500مم بطول1200 متر والغرف الملحقة به، وكذا تم صب الأرضية الخرسانية والمرحلة الأولى من حوائط مبنى البيارة والطلمبات للمحطة، وذلك في إطار سعي جهاز المدينة لمجابهة أخطار السيول ورفع كفاءة منظومة الصرف بالمدينة.

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وزارة الاسكان منطقة درا مصر رافع الصرف الصحي

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