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التعليم العالي تعلن فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة فى مصر..

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا، قدمه الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي القائم بعمل أمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، حول منظومة أفرع الجامعات الأجنبية المعتمدة من الوزارة وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2018، والصادر بشأنها قرارات جمهورية.

وأشار التقرير إلى أن فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة في مصر، هي:
 
أولًا: مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد بموجب القرار الجمهوري رقم 9 لسنة 2019.
 
ثانيًا: مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية بموجب القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2019.
 
ثالثًا: مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفورد شاير البريطانية بموجب القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2019.
 
رابعًا: مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير) بموجب القرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021.
 
وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة استهدفت من إنشاء فروع الجامعات الأجنبية تعزيز الصلات بين منظومة التعليم العالي في مصر ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وإتاحة تعليم عالمي على أرض مصر، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية بين الجامعات، فضلًا عن توفير نفقات الابتعاث وجذب الطلاب الوافدين من خارج مصر، وإثراء التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الفاعلة في حقل التعليم العالي والبحث العلمي؛ للاستفادة من التجارب الدولية.
 
التعليم العالي تعلن فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة فى مصر..
التعليم العالي تعلن فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة فى مصر..

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