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القوات الإسرائيلية تعتقل عشرات المواطنين العرب في البلدات

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:13 ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات
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اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عشرات المواطنين العرب في البلدات العربية بزعم المشاركة في تظاهرات وأعمال عنف، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وشن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

 

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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