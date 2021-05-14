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الإسكان: تنفيذ استثمارات بقيمة 4.7 مليار جنيه لتنمية محافظة الأقصر

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:11 ص
وزير الإسكاان
وزير الإسكاان
الفجر الاقتصادي
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة الأقصر، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، بلغت 4.743 مليار جنيه، لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمدن القائمة والقرى بالمحافظة، وبمدينة طيبة الجديدة.

وقال وزير الإسكان، إن إجمالى عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمحافظة الأقصر، 13900 وحدة سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعى، ومشروع تحسين بيئة السكن، وغيرهما، بجانب تطوير 13 منطقة غير آمنة بالمحافظة، وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ومشروعات الطرق بإجمالى أطوال 18 كم، ومنها احلال وتجديد طريق الكرنك / نجع الطويل، ورفع كفاءة طريقي البحاروة وامتداد بدران / الهيلتون.

وأضاف الوزير، أنه تم وجارٍ تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب، و12 مشروعاً للصرف الصحى، ومنها محطـــة ميـاه إسنـا، ومحطـــة صرف صحي الطود الجديدة، كما تم ويجرى تطوير 14 قرية بالمحافظة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن إجمالي ما تم انفاقه من 2014 وحتى الآن، بمدينة طيبة الجديدة، بلغ 1.567 مليار جنيه، منها 895 مليون جنيه فى قطاع الإسكان لتنفيذ 6912 وحدة سكنية، و230 مليون جنيه لتنفيذ 40 مشروعاً خدمياً، و112 مليون جنيه فى قطاع الطرق، و330 مليون جنيه فى قطاع المرافق.

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