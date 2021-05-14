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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-5-2021 ثاني أيام عيد الفطر

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 14 مايو 2021.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-5-2021 في مصر 

سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط يسجل 923.50 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط يسجل 846.54 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط يسجل 808.06 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط يسجل 692.62 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط يسجل 538.71 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط يسجل 461.75 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 10 قيراط يسجل 384.79 جنيه

سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) يسجل 6،464.50 جنيه

سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط يسجل 28،724.06 جنيه

سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) يسجل 92،349.99 جنيه

سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط يسجل 923،499.90 جنيه

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