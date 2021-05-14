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مصر للطيران تسير اليوم 56 رحلة دولية وداخلية

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير 56 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي، اليوم الجمعة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، على متنهم ما يقرب من 5529 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين

وقالت مصر للطيران إنه من المقرر أن تسيير الشركة 56 رحلة جوية بمعدل 38 رحلة دولية و17 رحلة داخلية، ورحلة واحدة شحن جوي، وذلك لنقل 5559 راكبا وسط التزام تام بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.
 
وكانت أعلنت شركة مصر للطيران عن تشغيل رحلة أسبوعية مباشرة بين مدينة براغ (التشيك) ومدينة الغردقة، اعتبارًا من 23 مايو الجاري، وذلك حرصا من الشركة علي تسيير المزيد من الرحلات من وإلي الوجهات السياحية ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.
 
ومن المقرر أن يتم زيادة الرحلات إلى رحلتين أسبوعيًا خلال شهر يونيو المقبل، وذلك  بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300.

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