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مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة 14-5-2021

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة 14-5-2021.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة 14-5-2021

الاتفاق X الشباب – الساعة السادسة إلا عشرة مساء على قناة الرياضية السعودية 1

الفيصلي X   أبها – الساعة السادسة والربع مساء على قناة الرياضية السعودية 2

العين X النصر – الساعة السادسة والربع مساء على قناة الرياضية السعودية 3

الهلال X الباطن – الساعة الثامنة مساء على قناة الرياضية السعودية 1  

الأهلي X القادسية – الساعة الثامنة مساء على قناة الرياضية السعودية 2                

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