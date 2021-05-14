



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة 14-5-2021.





مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة 14-5-2021





الاتفاق X الشباب – الساعة السادسة إلا عشرة مساء على قناة الرياضية السعودية 1





الفيصلي X أبها – الساعة السادسة والربع مساء على قناة الرياضية السعودية 2





العين X النصر – الساعة السادسة والربع مساء على قناة الرياضية السعودية 3





الهلال X الباطن – الساعة الثامنة مساء على قناة الرياضية السعودية 1





الأهلي X القادسية – الساعة الثامنة مساء على قناة الرياضية السعودية 2



