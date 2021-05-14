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مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة 14-5-2021
الجمعة 14/مايو/2021 - 11:23 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة 14-5-2021.
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة 14-5-2021
الاتفاق X الشباب – الساعة السادسة إلا عشرة مساء على قناة الرياضية السعودية 1
الفيصلي X أبها – الساعة السادسة والربع مساء على قناة الرياضية السعودية 2
العين X النصر – الساعة السادسة والربع مساء على قناة الرياضية السعودية 3
الهلال X الباطن – الساعة الثامنة مساء على قناة الرياضية السعودية 1
الأهلي X القادسية – الساعة الثامنة مساء على قناة الرياضية السعودية 2
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