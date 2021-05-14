



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 14-5-2021.





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 14-5-2021





الاسماعيلى مع أسوان

تقام مباراة الاسماعيلى مع أسوان في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الإسماعيلية





الاهلى مع المقاولون العرب

تقام مباراة البنك الاهلى مع المقاولون العرب في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت





غزل المحلة مع المصرى البورسعيدى

تقام مباراة غزل المحلة مع المصرى البورسعيدى في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية





الزمالك مع انبى

تقام مباراة الزمالك وانبى في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى





القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



