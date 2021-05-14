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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 14-5-2021

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 14-5-2021.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 14-5-2021

الاسماعيلى مع أسوان
تقام مباراة الاسماعيلى مع أسوان في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الإسماعيلية

الاهلى مع المقاولون العرب
تقام مباراة البنك الاهلى مع المقاولون العرب في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت

غزل المحلة مع المصرى البورسعيدى
تقام مباراة غزل المحلة مع المصرى البورسعيدى في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية

الزمالك مع انبى
تقام مباراة الزمالك وانبى في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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