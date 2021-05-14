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ضبط متهم بتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص فى الغربية

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بإنشاء منظومة إتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص.

فقد أكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بإنشاء منظومة إتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية والجهات المعنية أمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام ( 9 راوتر ماركات مختلفة - 10 وحده أكسيس بوينت - 3 سويتش - كيسة كمبيوتر - مجموعة من الوصلات الكهربائية الخاصة بالشبكة) وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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