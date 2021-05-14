ضبط شخص لقيامة بسرقة السيارات فى المعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامة بسرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك بالمعادى،فقد تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بإكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالجيزة) والذى حضر لمحل البلاغ مستقلًا سيارة وقيامه بالتخلى عنها بمحل البلاغ والإستيلاء على السيارة المُبلغ بسرقتها وفى وقت لاحق تبين عودة مرتكب الواقعة مرة أخرى لمحل البلاغ وإصطحاب ذات السيارة.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المستولى عليها وبحوزته (عدد 6 مفاتيح مصطنعة - بنسة - مفك - مفتاح إنجليزى) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإسلوب "كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وتم بإرشاده ضبط السيارة "ملك نجلته" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة أسفل العقار سكنه، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة وإتهمته بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





