مصادر: نتنياهو يبدي مرونة في إنهاء العملية العسكرية على غزة قريبا

أعلنت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبدي مرونة في إنهاء العملية العسكرية على غزة قريبًا.

وقالت المصادر الإعلامية الإسرائيلية، إن بعض قادة الجيش يدعمون قرار إنهاء العملية على غزة بعد الضربات التي تلقتها حماس، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن عن قصف مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.